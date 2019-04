View this post on Instagram

¿Será que @maluma está antojadito? 😍😍😍 Este es el tierno clip que @dimpiso21 compartió en donde el artista alimenta a #Ella, la princesa de #Dim y @daniellearciniegasmartinez ❤️ ¿Le luce el papel de padre cierto? @entretenimientorcn #entretenimientorcn #baby #bebé #amor #love #daddy