View this post on Instagram

Our King ♛Maluma♛ #prettyboydirtyboy @maluma #MalumaDailyUpdates #MalumaBaby #Maluma #reggaeton #musicaurbana #viral #TeamMaluma #malumaniaticas #malumavideos #viralvideos #malumafamily #instamaluma #instagram 👉🏼 #Follow us for Maluma Updates 🎶 Video Edit By @malumadailyupdates