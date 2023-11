En medio de las recientes críticas que recibió por sus publicaciones sobre la situación de Israel y Palestina, Selena Gómez anunció que decidió alejarse de su cuenta de Instagram en la que tiene más de 430 millones de seguidores.

A través de una historia en esta plataforma, la artista dijo: “Me tomaré un descanso y borraré mi Instagram. Estoy harta, no apoyo nada de lo que está pasando”.

Para la cantante, de 31 años de edad, estar presente en estos espacios virtuales puede ser perjudicial para su salud mental, debido a la gran cantidad de comentarios que ha recibido por sus opiniones. Además, por la avalancha de información que registra el conflicto entre Israel y Hamás.

A principios de esta semana, Selena Gómez también compartió en sus historias de Instagram que tuvo que alejarse de sus redes sociales debido a todo lo que está sucediendo en el mundo, especialmente desde que estalló la guerra en Medio Oriente.

“Me he estado tomando un descanso de las redes sociales porque tengo el corazón roto de ver todo el horror, el odio, la violencia y el terror que está sucediendo en el mundo. Que haya personas siendo torturadas y asesinadas o cualquier acto de odio hacia cualquier grupo es horrible”, comentó.

La artista publicó en los últimos días unas historias sobre el conflicto entre Israel y Palestina la cual fue muy criticada por sus seguidores.

En otra de sus publicaciones también había dicho que: “Necesitamos proteger a todas las personas, pero, en especial, a los niños. Mis palabras o u hashtag nunca van a ser suficientes. Sencillamente, no puedo soportar que tantas personas inocentes resulten heridas. Me pone enferma. Ojalá pudiera cambiar el mundo, pero una publicación no lo va a conseguir. Con amor”.

