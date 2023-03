iOA fue el ‘youtuber’ que recreó el concierto de ‘Motomami Tour’ de Rosalía, una gira bastante exitosa que no pudo llegar a Perú por lo que, meses después, el creador de contenido brindó un espectáculo igual al de la famosa cantante española.

Este concierto fue masivo, pues contó con la asistencia de más de 3.000 personas en el Anfiteatro del Parque de la Exposición donde se corearon los temas más populares de la artista.

Sin duda, el creador de contenido no decepcionó a los asistentes, debido a que recreó el show con tal detalle que parecía real. Así se puede apreciar en redes sociales:

THEY DID LA COMBI MY FAV SONG pic.twitter.com/nljQrsvJfG

— La Coochie Versace (@CoochieReloaded) March 5, 2023