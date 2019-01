La artista reveló en ‘Lo sé todo’ (como se escuchó en su señal en vivo de este miércoles) que el tema está relacionado con asuntos laborales, tanto de ella como su pareja, que les impidieron preparar todo lo de la boda.

Por su lado, tuvo que irse a México a grabar ‘Like’ (remake de ‘Rebelde’), mientras su amor andaba de gira.

No obstante, y aunque el matrimonio no se dio para la fecha planeada inicialmente, la unión no ha sido cancelada y, si todo sale bien, se celebraría en mayo o junio, en Colombia.

“El anillo está, la propuesta sigue y el amor sigue, que es lo más importante”, expresó Carolina en el programa de Canal 1.

Eso lo ha probado hasta en redes sociales, donde recientemente ha mostrado que estuvo de viaje con su amor y pasaron las festividades de fin de año juntos. Aquí un par de las fotografías que ella compartió en Instagram: