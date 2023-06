Bizarrap, el productor y DJ argentino, que ha llevado a sus sesiones a figuras como Residente, Anuel AA y Shakira, sorprendió esta semana con el anuncio de una colaboración con el mexicano Peso Pluma, que se convirtió en el primer artista regional mexicano en liderar el chart de Spotify.

El tema, que lleva como título BZRP Music Session #55, fue estrenado este miércoles en la noche.

Obviamente, el género escogido fue el regional mexicano.

A partir de las colaboraciones pasadas del DJ argentino se esperaba que la canción tuviera más sonidos electrónicos, pero al final se decidieron por los ritmos propios de los corridos.

En el video, un ‘stop motion’, aparecen ambos músicos en el estudio de Bizarrap.

“Sigo aquí, ando varias noches sin dormir, estoy pedo no te voy a mentir, le hablé a otra morrita al deducir que te perdí, ya no hay más cosas que contigo quiero hablar, con otra piel te voy a olvidar, de mi mente yo te voy a sacar, y ya nos verán pistear…”, son apartes de la canción.

En tan solo una hora al aire, el video alcanzó superar los 3.3 millones de reproducciones en YouTube.

Al explicar el boom de Peso Pluma, que estuvo de invitado al popular programa The Tonight Show, que conduce Jimmy Fallon, y que actualmente en el listado Billboard Hot 100 tiene ocho canciones, el productor colombiano Yohan Usuga detalló que todo se debe a los riesgos que toma.

“A esto se suma que Peso pluma innovó, se arriesgó a cambiar los conceptos y a lo norteño le incorporó los sonidos de lo urbano, de algo mucho más fuerte como el trap”, dice Usuga, que tuvo la oportunidad de grabar en Medellín con Peso Pluma.

Letra de la BZRP Music Session #55 de Bizarrap con Peso Pluma

¡Ay!

¡Bi-Bizarrap!

¡Yee-hah-hah-ay!

Sigo aquí

Ando varias noches sin dormir

Estoy pedo, no te vo’a mentir

Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí

Y ya no hay más

Cosas que contigo quiero hablar

Con otra piel yo te vo’a olvidar

De mi mente yo te vo’a sacar

Y ya nos verán pistear

Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram

Diamantón llevo en mi Glock

Patek Phillippe es mi reloj (Wuh)

Yo sé qué tanto me costó

Y ahora navegamos por LA

Y pa’ Sinaloa me voy también

Y las champañitas saben bien (Bien, eh)

Así nomás, compa, Biza

Hasta Argentina, viejillo, ¡yah!

Pura doble P

Arriba los corrido’

¡Yih-yih-yih!, ¡ay-ay-ay!

Sigo aquí

Seguiré yo sin poder dormir

Todo ha cambia’o cuando te fuiste de aquí

Ya me prometí no repetir

Y ya será

Muy tarde pa’ cuando quieras más

Tú solita tienes que aceptar

En mis brazos ya no vas a estar

Y ya nos verán pistear

Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram

Diamantón llevo en mi Glock

Patek Phillippe es mi reloj (Wuh)

Yo sé qué tanto me costó

Y ahora navegamos por LA

Y pa’ Sinaloa me voy también

Y las champañitas saben bien (Bien, eh)

Fierro, a la verga, viejillo

Pura doble P, ¡ay, ay!

¡Fierro, a la verga!