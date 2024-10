Algunos televidentes están contentos de no tener que ver a ‘Cony’ en la competencia, pues consideran que su actitud no siempre es la mejor y hasta puede ser un poco ácida con sus comentarios. Según dijo Bahamón, se encuentra muy enferma.

(Vea también: Ya se sabría quiénes van a la final de ‘Masterchef’: nombres sorprenden a más de uno)

Sin embargo, la felicidad de algunos es la tristeza y preocupación de otros, pues sus compañeros, a pesar de que ‘Cony’ tiene una personalidad complicada, la extrañan y hasta están preocupados por ella, su salud y, sobre todo, su futuro en el programa.

Luego de tantos días sin ir, por contrato tiene que llegar a vestir el delantal negro, además de quedarse sin los minutos con los que sí cuentan sus compañeros, debido a que ganaron diferentes retos a lo largo de la semana.

De hecho, Martina dijo que le daba mucha tristeza que no obtuviera ningún beneficio y no por su culpa, sino porque las circunstancias no se lo permitían.

(Vea también: ¿Qué pasó con Claudia Bahamón y por qué no estará en nuevo formato de ‘Masterchef’?)

Hasta el momento, ‘Cony’ no se ha manifestado ni ha dicho cuando regresará, pero tendrá un desafío muy duro y es salvarse de la prueba de salida, pues no tendrá de otra que dar lo mejor de sí en una sola noche y continuar en competencia.

En redes sociales están celebrando la idea de que ‘Cony’ no tenga la oportunidad de salvarse, considerando que ella, para algunos, es una de las peores de la competencia, en cuanto a talento.