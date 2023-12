Martín Elías Díaz Varón, hijo del fallecido cantante Martín Elías y nieto de Diomedes Díaz, dedicó unas emotivas palabras a su abuelo al cumplirse este viernes 22 de diciembre el décimo aniversario de su muerte.

En su cuenta de Instagram, ‘Martincito’ publicó varias fotografías junto a su abuelo en Bogotá y Valledupar, donde se ven disfrutando de reuniones familiares y aprovechó para elogiar el legado del ‘Cacique de La Junta’.

“Ya son 10 años de la partida del cantante número 1 del vallenato o bien sea mi nono loco. Son tantas cosas que puedo decir como nieto y como fan, porque soy un admirador de todas esas locuras, pero también de esa humildad, nobleza y talento. Solo puedo decir que absorbo todo lo bueno que dejaste y que cada día trabajo para enaltecer tu legado”, expresó.

Martín Elías Jr., quien cantó canciones de Diomedes mostrando su deseo de continuar con el legado de los Díaz, resaltó la nobleza de su abuelo y su gran corazón. “En la vida de las personas siempre hay altos y bajos, pero tus buenas acciones y tu gran corazón siempre resaltan más que los errores y eso la gente no lo olvida porque te aman, así como también te amo yo”, dijo.

Además, aprovechó para contar una anécdota: “Dato curioso: En la tercera foto pueden ver que cada vez que le pedía la bendición me daba $ 50.000, en las manos se me ven y yo aprovechaba y le pedía la bendición de a 4 veces”.

En el décimo aniversario de Diomedes Díaz sus fanáticos y familiares se reunieron en el cementerio Jardines del Ecce Homo de Valledupar para rendirle tributo con una ofrenda floral y cantar sus canciones como sucede cada 26 de mayo, día de su natalicio, y el 22 de diciembre, fecha de su fallecimiento.

El exmánager de Diomedes Díaz, Joaco Guillén, cuestiona la versión oficial sobre la muerte del cantante, quien según dictamen médico falleció por un infarto fulminante. Guillén argumenta que, tras realizar una investigación, no cree que Diomedes haya muerto por causas naturales, señalando que hubo un desenlace diferente y que las personas cercanas al artista no se preocupaban por su salud, sino por su dinero.

Aunque el diagnóstico de Medicina Legal indicó problemas en el organismo de Diomedes que llevaron a un paro, Guillén sostiene que la realidad fue otra. Sin embargo, evita dar nombres o profundizar en el tema. Según él, cuando recibió la noticia del infarto de Diomedes el 22 de diciembre de 2013, inicialmente desconfió, pero al confirmarlo con Élver Díaz, hermano del cantante, se percató de la gravedad.

Al llegar a la clínica, Guillén encontró a Rafael Santos, hijo de Diomedes, y al acercarse a la camilla, notó las chupas del electro en el pecho del cantante. Aunque tuvo la esperanza de que estuviera vivo, finalmente se enteró de que llegó sin signos vitales. La hija de Guillén le confirmó la muerte de Diomedes, señalando la sangre en el oído y el ojo.

El exmánager relata el doloroso momento y la incredulidad ante la pérdida. Diomedes fue enterrado el 25 de diciembre con una gran asistencia de personas, y el evento tuvo intervención del Esmad debido a la multitud.

