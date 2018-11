View this post on Instagram

. ミス・ユニバース2018 世界大会壮行会 ©︎Naoko Takeuchi . . ・2018年 代表:加藤遊海 @yuumi_kato ・National Director:美馬寛子 @hirokomima ・司会/2011年代表:神山まりあさん @mariakamiyama ・ゲスト/2017年代表:阿部桃子さん @momokoabe__ ・ゲスト/make up artist:西村宏堂さん @kodomakeup ・hair stylist:秋山すなおさん @sunaoakiyama ・designer:秋山希生さん @kioi_akiyama * * #ミスユニバースジャパン #ミスユニバース #ミスユニバースジャパン2018 #ミスユニバース2018 #missuniversejapan #missuniversejapan2018 #missuniverse #missuniverse2018 #加藤遊海 #yuumikato #美馬寛子 #阿部桃子 #神山まりあ #セーラームーン #美少女戦士セーラームーン