Sin importar este escándalo, la joven de 20 años decidió compartir en su cuenta de Snapchat un video en donde sale con su ‘pancita’ de embarazo, para demostrar que durante los 9 meses que estuvo ausente de las redes sociales estaba viviendo cada momento de esta importante etapa de su vida.

En el video se puede ver a Kylie mirando a la cámara y luciendo orgullosa su embarazo.



Una publicación compartida de Kylie Jenner (@kyliesnapchat) el 8 Jun, 2018 a las 11:39 PDT

Cabe resaltar que los detalles del embarazo de Kylie Jenner y Khloé Kardashian se podrán ver en la temporada 15 de ‘Keeping Up with the Kardashians’.