Por: Q'HUBO MEDELLÍN

El periódico popular más leído de Medellín y Antioquia. Visitar sitio

Karol G no deja de dar de qué hablar debido a la bonita relación que tiene con Feid. Desde que la pareja confirmó que están juntos, sus seguidores no han parado de mandarles mensajes felicitándolos por el apoyo que se dan. Aparte de eso, la artista en varias oportunidades ha afirmado que se encuentra más feliz que nunca en esta nueva etapa, brillando en los escenarios en su tour ‘Mañana será bonito’.

Hace unos días, la cantante antioqueña se presentó en los Billboard Women in Music, allí para felicidad de todos los colombianos, recibió el premio a Mujer del Año por Billboard. La intérprete de éxitos como ‘Provenza’, ‘Mientras me curo del corazón’, ‘Tqg’, entre otros, no aguantó la emoción cuando lo fue a recibir.

(Vea también: Niña dejó en ‘shock’ a Karol G en vivo por fuerte canción que le pidió: “¡Dios, mamá!)

Ahora bien, en las últimas horas se ha hecho viral un video en donde está Karol G, quien demostró quién manda, sentada al lado de Feid. Cuando los asistentes estaban atentos a lo que pasaba en el espectáculo, se logra ver como la ‘Bichota’ y el ‘Ferxxo’ se dan un cariñoso beso en la boca. Los fanáticos de los artistas paisas no pudieron de la emoción al ver la romántica escena.

Aparte de eso, cabe resaltar que esta sería la primera vez que se dan un beso en público, pues en ningún momento habían demostrado tanto cariño en medio de la gente. Únicamente cuando ella salía de una presentación y él la estaba esperando, la paisa corría a abrazarlo. Así las cosas, queda claro que estarían formalizando cada vez más su relación.

De igual forma, en varias oportunidades los reggaetoneros han manifestado que probablemente se casarán en pocos días. Karol G, quien tuvo emergencia en su avión, aseguró que se encontraba comprometida, mientras que su novio fue visto con un esmoquin en las redes, como si estuviera organizando su traje de boda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Notitalencol (@notitalencol)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.