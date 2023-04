Desde hace unas semanas, el presentador Josse Narváez había preocupado a sus seguidores con una situación familiar. El esposo de Cristina Hurtado reveló las razones por las que llevaba varios días alejado de las redes sociales y publicó una imagen donde aparece su mano junto con la de su progenitor, Vamos pa’ lante mi viejo”, dijo.

Sin dar mucho detalle de lo que sufría el padre del cordobés, la presentadora antioqueña habló al respecto y reveló que el padre de sus hijos no atravesaba un buen momento. En su regreso a la capital, Cristina lo sorprendió con una tierna bienvenida. “Les cuento que Josse tuvo un fin de semana difícil, no estuvo acá en la casa con nosotros y llega hoy a Bogotá y a la casa, entonces yo me puse a pensar qué rico hacerle algo que lo haga sentir bien, especial, amado, que le podamos dar esos abrazos que necesita, como ese calor de hogar, entonces se me ocurrió hacerle esto, miren”, dijo y mostró unos letreros dedicados a su esposo, “Eres nuestro héroe. Bienvenido a casa”.

Josse Narváez habló sobre la salud de su padre

Hace unos días, el presentador rompió el silencio y contó a sus 1.6 millones de seguidores en Instagram que su padre se encontraba fuera de peligro. En su regreso a redes, el también actor agradeció por el apoyo y atención de sus fanáticos, quienes nunca dejaron de enviarle mensajes de fortaleza a través de internet. “Mi padre ha salido de UCI, gracias a todos por sus mensajes, oraciones, buena energía y buenos deseos”, escribió junto a un video en una carretera.

