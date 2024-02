A pesar de que Jorge Rausch aclaró un comentario en tono jocoso que hizo sobre la comida que se ofrece en los restaurantes en el servicio de los lunes, el tema abrió paso a un inesperado cruce con otra célebre figura.

Jorge Rausch dijo si lunes en restaurantes dan sobras de semana anterior

El jurado de ‘Masterchef’ bromeó en el ‘stand up comedy’ de Frank Martínez, ‘Chicho’ Arias y Adrian Parada sobre el mito de que los lunes se sirven “las sobras de la semana pasada”. Aunque, acto seguido, al minuto 37:26 de este video, aclaró: “Eso si no es verdad”.

En medio de esa interacción que surgió con los comediantes en la mencionada presentación en vivo llamada ‘Monólogos sin propina’, surgió una confusión que abrió paso a un duro cruce.

La chef colombiana Leonor Espinosa, que tiene uno de los mejores restaurantes del mundo, sorprendió con una fuerte reacción que llevó a la respuesta por parte de su colega en redes sociales.

¿Qué se dijeron Jorge Rausch y Leonor Espinosa luego de comentario?

La experta aprovechó su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) para soltar una publicación punzante por lo supuestamente dicho por el jurado de ‘Masterchef’ en la presentación.

“‘Nunca vayan un lunes a un restaurante porque les toca las sobras de la semana pasada'”, escribió Espinosa, en comentario en el que etiquetó el nombre de Jorge Raush, a modo de atribución, así como mencionó a Canal RCN.

Luego de eso, ella escribió: “Infundada y no generalizable la conjetura de que los restaurantes sirven sobras los lunes afectando el prestigio de los cocineros, más cuando hoy día la industria de la restauración aboga por un enfoque consciente. Las sobras utilizadas, supongo, son aprovechadas por conceptos comerciales, cuyo principal objetivo difiere de aquellos que priorizan prácticas éticas”.

Rausch no se quedó quieto y le respondió en la misma publicación para aclararle que esa frase en cuestión no había sido dicha por él, al tiempo que le hizo un llamado de atención por el tema.

Leonor, si vas a opinar sobre algo que yo dije primero míralo, estaba en un ‘stand up comedy’ y fue un chiste que termine diciendo que era tomando del pelo. No fue en un entrevista. Yo no sé lo que tú haces y por eso no opino de tu trabajo así que tu tampoco lo hagas. Verifica”, indicó.

Espinosa se justificó al tomar unas capturas de pantalla con titulares de dos medios de comunicación colombianos en los que se hizo mención al comentario del experto.

“Jorge, no hay necesidad de ser hostil. Deberías pedirle a los medios que publican tu chiste como noticia, sugerir un cambio en el contexto. Saludos”, señaló junto a las imágenes.

Lo cierto es que el jurado de ‘Masterchef’ no se quedó con esa explicación y respondió, si bien de manera respetuosa, muy tajante para remarcarle el mensaje por su cuestionamiento inicial.

“No es hostil, pero no es chévere que tú hables sobre mi sin entender el tema y ponerme en tela de juicio. No se de que medio hablas. Yo hice un ‘stand up comedy’. Creo que tienes suficiente confianza conmigo para pregúntame antes de criticarme en redes públicas. Abrazo”, afirmó.

Lejos de reconocer su equivocación al atribuirle de forma indirecta el comentario a Rausch, Espinosa insistió en el señalamiento a las publicaciones que hicieron sobre su colega.

“Opino, no critico, tampoco estoy poniendo en tela de juicio tu trabajo. Vuelvo y digo, pídele a los medios que rectifiquen la forma en que publicaron el chiste. Unos titulares poco convenientes. Mira el ‘screenshot'”, finalizó.

De hecho, el jurado de ‘Masterchef’ etiquetó a su colega en una publicación desde su propia cuenta en X para mostrarle el fragmento en cuestión al que hizo referencia en medio de esta confusión que llevó al cruce.

⁦@Leoescocina⁩ ahí está el video para que te rías un rato

Y ojo yo no abro los lunes https://t.co/8Q2j5RbTfC — Jorge.Rausch (@jorgerausch) February 6, 2024

