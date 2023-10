J Balvin no se dejó amilanar ante un seguidor que le dijo que no le gusta la música que está haciendo en la actualidad. Con su respuesta el paisa le dio una lógica y muy buena respuesta al cibernauta.

Resulta que este miércoles, 11 de octubre, José Álvaro (nombre de pila del artista) lanzó la canción ‘Colmillo’, junto a Young Miko y Jowell y Randy.

El propósito del reguetonero es que esta canción sea todo un hit. Sin embargo, por los comentarios, parece que no a todos les gustó y hasta le dijeron que desde que se fue Feid, que estrenó álbum, su música cambió bastante. Uno de los comentarios que le escribieron a J Balvin dice: “Ya no te escucho Balvin, prefiero al de antes”. A lo que el autodenominado Niño de Medellín respondió: “Ve a los álbumes pasados, a mí me encantan”.

Entonces otros seguidores se despacharon nombrando trabajos anteriores del artista para indicar cual era su favorito. Los que más mencionaron fue ‘Colores’ y ‘Vibras’. Asimismo, hubo quienes hicieron chistes, porque la canción anterior se llamó ‘Dientes’, entonces se preguntaron si ahora viene “muela” o “caries”.

Pero el comentario también fue publicado por una página que comparte información del entretenimiento y allí varios cibernautas coincidieron en que con la salida de Feid del grupo de trabajo de J Balvin, su música cambió y que es el Ferxxo quien ahora manda la parada.

