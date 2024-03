Helena fue el gran milagro de Laura Acuña porque la presentadora había sido diagnosticada con endometriosis 4, definido por la Organización Mundial de la Salud como “una enfermedad en la que, en la parte exterior del útero, crece un tejido similar a la mucosa interior del útero que puede causar un dolor intenso en la pelvis y dificultar que se consiga un embarazo”.

Desde que Acuña se enteró de que esperaba su primera hija, la vida le cambió y desde ese entonces, al lado de su segundo hijo, es la luz de sus ojos.

Constantemente la presentadora de ‘La sala de Laura Acuña’ la presume en redes sociales y en esta oportunidad dejó sorprendido a más de un seguidor por la dulce intención que tuvo la niña, pero que al final no pudo completar:

“Estábamos viendo un video de YouTube y de pronto sale una publicidad de donación para un hospital fuera de Colombia. El niño que salió ahí no tenía pelo y ella me preguntó por qué, entonces yo le expliqué y me preguntó si se iba a quedar calvo toda la vida y yo le respondí que no y que hay personas que donan el pelo para hacer pelucas para esos niños”, empezó diciendo Acuña.

A partir de ahí, la niña pidió que le cortaran su cabello para que un niño con cáncer pudiera tenerlo. Ella, tratando de no cortar su inspiración, la llevó a una peluquería cerca, especialmente donde un hombre que tiene conexión con una fundación.

Sin embargo, el cabello de Helena no funcionó para el objetivo porque no lo tenía del largo necesario.

