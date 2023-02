Hermana de Karol G ya se ve “más bonita” y lo celebró con emotivo video en redes

La cantante paisa pasa por uno de los mejores momentos de su carrera profesional, con el lanzamiento de su cuarto disco de estudio titulado ‘Mañana será bonito’.

El primer estreno de ese trabajo fue con el ‘Rey de la bachata’, Romeo Santos, pero quizá el segundo era el más esperado por sus fans, porque prometía ser otra parte de la venganza de Shakira contra Gerard Pique.

Pero ese mismo trabajo discográfico tenía un significado especial para Verónica Giraldo, una de las hermanas de Karol G, quien preocupó a los internautas al revelar que ella no se sentía muy bien desde que nació su hija, pese a que sabía que tenía todo en la vida.

Para hacer sentir mejor a su hermana, Karol G le dedicó un momento especial en medio de su presentación en el Festival de Viña del Mar, cuando habló de la situación que estaba viviendo ella en la actualidad y que no había sido fácil.

Para dar tranquilidad a sus seguidores, y a los de la cantante, Verónica Giraldo comentó que ya se encuentra mucho mejor, y lo hizo publicando un emotivo video con una de las canciones de Karol G:

La pieza tiene de fondo el audio de la interpretación de su hermana en Viña del Mar y lo acompañó con imágenes de cuando ella estaba esperando a su hija, Sophía, además de momentos especiales que vivió durante su embarazo.

La hermana de la artista también publicó una historia en la que habló de su depresión posparto, aprovechando la dinámica de preguntas y respuestas:

“Estoy dando todo de mí para que cada día piense diferente, ya me estoy viendo más bonita, me estoy parando en el espejo, me estoy amando tal y como estoy, todo es un proceso, pero ya gracias a Dios puedo decir que me siento más tranquila, amándome cada día mucho más”, afirmó Verónica Giraldo.