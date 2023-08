Hace unos días el grupo de música regional mexicano, ‘Yahritza y Su Esencia‘, visitó la Ciudad de México y dieron sus opiniones sobre la gastronomía del país y su aventura en la capital de México, algo que no agrado a muchos mexicanos.

‘Yahritza y Su Esencia‘ es un grupo conformado por tres hermanos, mismos que nacieron y crecieron en Finley, Washington, Estados Unidos. De padres mexicanos, los jóvenes se hicieron virales por compartir su música en redes y mostrar su pasión por ser mexicanos o eso se creía hasta sus comentarios.

‘Grupo Frontera’ se burla de ‘Yahritza y Su Esencia’ en video

El grupo de tres hermanos entraron a una polémica tras decir que no les gustaba la comida mexicana por ser “picosa” y no les agrado su visita a la Ciudad de México calificándola de “ruidosa“, esto no le agrado al público que los criticaron en redes y pidieron cancelarlos.

A la fuerte polémica también ingresaron artistas mexicanos que señalaron que los tres hermanos no eran mexicanos, ahora el grupo de música regional, ‘Grupo Frontera‘, dio su opinión sobre esto con burlas y chistes durante un video con el youtuber ‘Escorpión Dorado‘.

‘Grupo Frontera‘, fue invitado al segmento ‘Escorpión al volante’ de Alex Montiel, dónde los integrantes del grupo hablaron sobre su vida e inicios, pero también comentaron el caso de Yahritza, esto porque Montiel preguntó sobre la alimentación de los integrantes del grupo.

Montiel pregunto sobre su alimentación, quien dijo: “¿Qué es lo que comes tú allá? ¿Puro ‘Chicken’?”, el vocalista soltó una risa y mencionó: “¿Cómo se llama lo que comimos? Pambazo”, expresó Adelaido Solís; además comentaron que disfrutan las comidas picantes.