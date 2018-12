View this post on Instagram

• No soy una mamá perfecta ni pretendo serlo, Matías llego para ser nuestro maestro, cada día nos enseña que la vida es única y maravillosa. Estos 19 meses a tu lado han estado llenos de días increíbles, sensibles, amorosos y reales, tu eres el regalo más grande de DIOS. Gracias @15minutosco por dejarnos ser parte de esta edición llena de amor y sensibilidad 🙏🏼👪❤️🎁🌲 Dato Especial: si se enamoraron de las pijamas como nosotros, son de la colección más divina que tiene @babyfreshoficial en este momento, corran por ellas!!