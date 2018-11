View this post on Instagram

Me enviaron esta fotografía de mis inicios periodísticos en Telepacífico… me emocionó verla, fue la gran oportunidad de mi vida profesional, estaba en la universidad, tenía 19 o 20 años y siendo estudiante me dejaban trabajar, presentar noticias y hacer reportería.. tenía entonces tantos sueños profesionales, casi todos se me han cumplido… sí, esa peli crespa-colorada era yo. Un abrazo a todos mis compañeros y colegas de esa época y gracias a los que me dieron la oportunidad por primera vez de hacer lo que me gusta. Que viva Telepacífico!!!!