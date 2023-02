Anne Hathaway ha regresado a las alfombras rojas y otros eventos exclusivos desde el año pasado y ha confirmado, una vez más, que es todo un referente en cuanto a estilo se habla. Una nueva muestra de esto de esto fue el estreno de su nueva película con protagónico ‘She Came To Me’ en Berlín, Alemania.

Aunque no estuvo presente en la Semana de la Moda de Nueva York, como sucedió en la pasada, la actriz sigue llamando la atención de sus admiradores y los seguidores de la moda, con su nuevo ‘look’ en la alfombra roja, dejó a muchos con la boca abierta.

A finales de enero la vimos ser toda una estrella cuando asistió al show de Alta Costura de Valentino, firma de la cual ella es embajadora, se lució con un conjunto de completo estampado de leopardo.

Continuando con su apretada agenda, Anne Hathaway tuvo que volar a Alemania para hacer una aparición en la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín.

En esta oportunidad, a pesar de que estamos acostumbrados a verla usando lo último de la casa de modas italiana, se decidió por un conjunto de Alaïa, llevaba una maxifalda con detalle de drapeado y sublimado en cuero, en cuanto al top, era de estilo camisero, con mangas largas, escote profundo y capucha, una de las grandes tendencias de la temporada. En cuanto al cansado, ella escogió unas sandalias de tacón con pulsera, el modelo Cabaret de la firma francesa.

Este seductor ‘outfit’ de la ganadora del Óscar va completamente en color negro y pertenece a la colección Invierno – Primavera 2023 de la marca cuyo director creativo es el belga Pieter Mulier.

¡Eso no fue todo!

Además de este look de Alaïa, Hathaway más adelante lució un vestido semitransparente, esta vez sí era de Valentino, de la línea de alta costura, era entretejido y por debajo llevaba una malla de puntos con ilusión desnuda, ella lo acompañó con unos guantes negros de ópera y el cabello recogido para dejar destacar su capul.