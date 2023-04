Recientemente la presentadora Elianis Garrido acaparó la atención de sus miles de seguidores porque empezaron a circular unos rumores sobre su matrimonio.

En este caso, algunos usuarios empezaron a especular que la barranquillera se habría separado de su esposo, Álvaro Navarro, por unos mensajes que escribió en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, estos comentarios fueron desestimados luego de que la misma Elianis decidió hablar del hecho y aclaró que sigue felizmente casada.

Aunque hay que mencionar que esta no ha sido la única razón por la que la presentadora ha dado de qué hablar en las plataformas. Hace poco, la famosa se ubicó en la lupa de sus fanáticos, ya que a través de sus historias de Instagram decidió enviar un mensaje a quienes han criticado su reciente rinoplastia.

“A las personas que están criticando mi nariz, me encanta así respingada, grande, larga. Les voy a decir algo con mucho respeto, esa es mi cara, mi rostro, esta es mi vida, esta es mi nariz y fue mi plata la que pagó la cirugía. Estoy súper feliz porque uno, puedo respirar súper bien por fin y dos, porque ya no me duele, y tres porque me siento muy cómoda”, aseguró´

Por esto la costeña indicó que aún estaba en proceso de desinflamación, pues apenas lleva tres meses de operada y aún no se ven los resultados totalmente. Además, pidió a las personas que dejaran de estar juzgando cuerpos ajenos.

“Dejen esa mala costumbre de estar criticando el cuerpo, el peso, las decisiones sobre el cuerpo de los demás”, señaló.

Por otra parte, Garrido luego de decir estas palabras también aprovechó para contar un incidente que le ocurrió con una amiga de su pasado.

“Me escribió una examiga, y digo examiga porque nunca me saluda, nunca me dice feliz cumpleaños, nunca me dice feliz Año Nuevo nada, pero me escribió a darme su opinión con mucho respeto, su humilde opinión sobre mi cirugía de nariz”, inició.

Y agregó: “‘Te quedó muy grande’, gracias a Dios me quedó grande, me encanta y no te pedí ni un peso para pagarla y la pagué en efectivo gracias a Dios y a mi trabajo honesto y honrado porque yo no le lavo plata a nadie. Gloria a Dios, mejor cómprame la proteína”.

En efecto, este comentario de la famosa causó sorpresa y a pesar de que no reveló a que “examiga” se estaría refiriendo, se generaron varias reacciones.

De igual manera, la presentadora concluyó este tema escribiendo un tweet donde señalaba que no había algo menos humilde que dar una supuesta “opinión humilde” a otra persona sobre un tema que no le incumbe.