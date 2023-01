El capítulo de este lunes del ‘reality’ musical comenzó con la visita de los jurados al campamento donde se encuentran los integrantes de los cuatro equipos.

La primera en entrar al lugar fue Maía, quien cogió por sorpresa a más de uno. Al percatarse de su presencia, algunos de los participantes que hacen parte de su selección la recibieron eufóricamente, mientras que otros aprovecharon para limpiar el desorden que había en ciertos espacios.

“Dónde están los baños”, preguntó la artista.

Los concursantes la direccionaron al sitio y ella comenzó a revisar los sanitarios, las duchas y los lavamanos.

“Estamos bien”, dijo la barranquillera.

Al escuchar esto, los integrantes de su equipo gritaron y aplaudieron por el comentario positivo que les dejó su mentora.

“Bueno, tampoco como para aplausos”, comentó Maía.

Cuando todo parecía marchar bien, la cantante ingresó a las duchas y halló una escena que no esperaba encontrar.

“Bueno, explícame tú esta vaina”, le dijo a la ‘Baby Flow’, quien estaba junto a ella, respecto a los jabones que estaban en el piso de las duchas.

“Ah no, no sé, yo siempre me pregunto lo mismo ¿quién deja eso ahí?”, respondió la joven artista.

“Colombia, esto es un colegio ¿qué es eso de un jabón con pelo?”, pronunció en tono airado Maía, sin entender por qué habían dejado eso allí.

Luego de eso, la barranquillera se dirigió a los dormitorios, donde una integrante de su equipo había rociado ambientador segundos antes para alejar cualquier mal olor.

“Me alegra que este lugar esté decente”, aseguró la cantante, destacando la buena imagen que se encontró en ese lugar.

Sin embargo, según indicó uno de los integrantes de su equipo, el espacio fue organizado rápidamente mientras que ella hacía un recorrido por los otros lugares de la casa.