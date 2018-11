El jurado, que también dejó por fuera del programa a ‘Yuri’, le dijo a ‘Thalía’ que había desafinado y que no logró hacer correctamente las notas graves, sobre todo al comienzo de su interpretación.

“Me sigue faltando la gata en el tejado”, le manifestó Amparo Grisales, quien coincidió con sus colegas en que vieron “un poquito” a la verdadera cantante únicamente en los coros.

Entre tanto, aunque a ‘Víctor Manuelle’ le criticaron que no se soltó en el escenario y que le faltó alegría, le reconocieron que lo hizo bien vocalmente. A él solo le reiteraron que debía salir de su “caparazón”.

Varios usuarios de Twitter insinuaron que el jurado prefirió la imagen de ‘Thalía’ sobre el talento vocal de ‘Victor Manuelle’, y por eso quedaron decepcionados.

A continuación puedes ver la presentación de la imitadora y, en seguida, los comentarios que hay en redes.

#yomellamo ya llevo tiempo sin ver por señal abierta, y lamentable ver que sigan las malas decisiones que sólo me ratifican ver por acá quién es el ganador. Aferrados esa partida de ignorantes del jurado a Thalía que no tiene NADA de la artista. Decepción de temporada

#YoMeLlamo esta temporada es la peor que he visto, han sacado a los mejores y dejan a los peores definitivamente no la volveré a ver. Mejor ver Netflix les recomiendo Once Upon a Time

— cristina cruz (@3Criscruz) November 9, 2018