Por fin llegó el esperado día para una de las parejas del espectáculo del momento y es que el cantante de regional mexicano y la cantante argentina por fin son padres. Christian Nodal y Cazzu presumen el nacimiento de su primer hijo y lo hacen con la primera fotografía de este pequeño.

(Vea también: Grito de Independencia y Desfile Militar: cierre de calles y horarios)

Fue por medio de redes sociales que tanto Cazzu como Christian Nodal anunciaron la tarde de este jueves con una fotografía que ya era oficial el nacimiento de su primer hijo, esto claro luego de nueve meses de larga espera.

La fotografía no muestra al recién nacido, solo nos deja ver en su composición la mano de su padre, de su madre y la manita de este pequeño, la publicación va a acompañada de la fecha de hoy dando a entender que eventualmente este bebé nació hoy mismo y su cumpleaños serán los 14 de septiembre.

Son muy escasos los detalles de esta nuevo infante, de hecho no tenemos ni la confirmación del sexo, es decir, no se sabe si es niño o niña, pero según pistas que semanas atrás Nodal revelaría, nos dejaba ver que esperaba que fuera una niña.

El cantante mexicano mencionó que tenía un nombre pensado si es que este hijo llegara a ser varón, pero que no sabía que nombre proponer en el caso de que fuera una niña.

Si fuese niño, la mamá no me dejaría, pero a mí me gustaría que se llamara Zoro, y niña, pues no sé, ahí sí no sé.