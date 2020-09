La famosa recordó que ella debía hacer una entrevista en inglés con otras colegas y, como no manejaba el idioma, preparó lo que iba a preguntar, durante varios días, para salir bien.

Sin embargo, la celebridad de Caracol no contaba con que otra presentadora le iba a quitar su pregunta y, entonces, lo único que se le ocurrió fue huir del lugar.

“Cuando empecé en televisión pasé una pena, una vergüenza, que no se imaginan. […] Duré toda la semana practicando la pregunta que iba a hacer: ‘Guyurnei, guyurnei’, y, cuando llegó el día de la entrevista, una de las compañeras, ‘superbuena compañera’, hizo la pregunta que yo tenía que hacer. Cuando escuché eso, dije: ‘Dios míos, ¿ahora yo qué voy a decir?’. Pues, mija, lo único que se me ocurrió, yo estaba en una esquinita, fue empezar a salirme a pedacitos del bendito plano, porque no se me ocurrió nada más. ¡Y me salí de la pantalla! ¡Ni modo!”, rememoró Carolina.