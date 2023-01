El actor Anthony Hopkins recientemente publicó, en su cuenta de Instagram, un video deseando un feliz año nuevo a sus seguidores, pero también contándoles que está celebrando 47 años de sobriedad. El actor inglés envió un mensaje de esperanza para todas las personas que a diario luchan contra cualquier tipo de adicciones.

Con 85 años, el ganador de dos Premios Óscar, en la categoría de Mejor Actor por ‘El silencio de los inocentes’ y ‘The Father’, aseguró que quería ser útil para aquellos que pueden estar lidiando con la adicción de la misma manera que él lo hizo hace décadas.

El mensaje con el que Anthony Hopkins busca cambiar vidas

A través del emotivo video, el actor británico se sinceró y quiso acercarse a los internautas con su vida como mensaje y ejemplo. “Soy un alcohólico en recuperación, y sé que hay personas que luchan en esta época de cancelación, odio y falta de compromiso, niños que son acosados”, dijo Hopkins. “Yo digo esto: Sé amable contigo mismo. Sé amable. Mantente fuera del círculo de toxicidad con las personas si te ofenden. Vive tu vida. Siéntete orgulloso de tu vida”.

Asimismo, durante por lo menos 2 minutos, el actor explicó su situación, haciendo énfasis en que hace 47 años estaba en una “situación desesperada”, y que probablemente no le quedaba mucho tiempo si continuaba con su ritmo de vida, hasta que un día pudo reconocer que algo andaba mal con él. “Pero no me di cuenta de que era un tipo de condición mental, física, emocional llamada alcoholismo o adicción”, explicó y le pidió a los jóvenes que están siendo menospreciados: “No los escuchen”.

También animó a las personas que lo requieran y que por cualquier razón se encuentren luchando contra la adicción, o cualquier problema en la actualidad, que por favor se acerquen a hablar con alguien a quien respeten, que pidan ayuda, ya sea un consejero o, para quienes lo necesitan, un programa especial. “Hay programas de 12 pasos en todo el mundo”, dijo, “cada ciudad, cada comunidad, tiene programas de 12 pasos que pueden ayudarte. No cuesta nada, pero te dará una vida completamente nueva”.

Al finalizar el video, Hopkins aseguró ser un “pecador” como cualquier persona, pero que la vida que tiene ahora pudo lograrla estando sobrio. “Así que estés donde estés, busca ayuda. No te avergüences. Siéntete orgulloso de ti mismo, hagas lo que hagas, no dejes que nadie te menosprecie”.