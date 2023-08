A pesar de que las incidencias de ‘Yo me llamo’ con Amparo Grisales y sus opiniones sobre algunos artistas, el reconocimiento del ‘Desafío’ todavía se mantiene vigente después de varias semanas de que acabó su temporada número 19.

Eso abrió paso a que Andrea Serna, presentadora del programa de competencias físicas de Caracol Televisión, se abriera sobre un tema de su vida personal con su hija, en medio de su vida como figura pública.

En conversación en ‘Diario de una mamá’ con Carolina Cruz, replicada desde la cuenta de YouTube de la vallecaucana, la caldense habló sobre la respuesta de la menor a la mencionada exposición. Desde el minuto 40:37 de este video se refirió al tema.

La presentadora del ‘Desafío’ aseguró que Emilia Barraza Serna, nombre de su hija, asume de buena manera el reconocimiento que ha logrado gracias a sus apariciones en la televisión nacional.

Serna, que también ha sido conductora de ‘La agencia, batalla de modelos’, ‘Protagonistas de novela’, ‘The wall’ y ‘Factor X’ y ha expresado su intención de seguir en pantalla chica, expuso la manera en la que el ‘Desafío’ ha servido para que siga vigente.

“Por lo pronto, siento que se siente contenta. Los amigos [le dicen]: ‘Vi a tu mamá en el ‘Desafío’. O el otro día estaba en un festival en el colegio, que estaba desde prekínder hasta bachillerato, entonces no falta que se acerca el uno y el otro entonces ella se siente orgullosa”, destacó.

A pesar de que la caldense exaltó la buena actitud que tiene en general la menor por ese reconocimiento, sacó a relucir una inconformidad que la niña le ha dejado muy en claro sobre su relación.

“Lo único que siento es que cuando estamos en algo muy de ella, no sé, que estamos en un parque y estamos en juego las dos y alguien se acerca, ella queda como [diciendo]: ‘No, no quiero. Pero, ¿por qué [esto sucede] mamá si estás conmigo?’. Pero no es siempre, es dependiendo”, indicó.