Filmando una escena.. mi querido @mrjasonday me dijo.. "Acabo de ver una imagen.. como CRISTO". Cuando tocó repetirla, lo vi clarito. Si es una simple semblanza.. yo lo tomo como un recordatorio de que Jesus siempre está conmigo. Tu que ves?

