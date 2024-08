Por: El Espectador

Este domingo, 25 de agosto, más de 103 mil maestros de todo el país participarán en la prueba que les permitirá escalar en el escalafón docente y lograr una reubicación salarial, conocida como la prueba pedagógica del proceso de evaluación para el ascenso o reubicación salarial 2024.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, la prueba se aplicará en 86 municipios del país a profesores y profesoras que se inscribieron previamente de manera voluntaria. Con esta, se busca evaluar las competencias pedagógicas, la experiencia profesional y el desempeño de educadores, directivos docentes y de quienes ejercen la orientación escolar.

“Este proceso es voluntario y busca, mediante una rigurosa evaluación, identificar a aquellos educadores que cumplen con los requisitos para ascender de grado o reubicarse en un nivel salarial superior dentro del escalafón docente”, señaló Mineducación.

El proceso de ascenso y reubicación tiene diferentes instrumentos de evaluación. Uno es la prueba pedagógica del próximo domingo, que se realizará en formato escrito y es específica para los diferentes cargos. Esta será aplicada por la Universidad de Antioquia, que además se encargará de la autoevaluación del proceso que incluye la valoración de experiencia, de la zona de desempeño y de los movimientos en el escalafón docente, los cuales deben ser verificados por las Entidades Territoriales Certificadas en Educación.

La prueba pedagógica tendrá una duración máxima de cuatro horas. La hora estimada de llegada es a las 7:00 a.m., y el inicio de la prueba será a las 8:00 a.m. Si un educador llega, por ejemplo, a las 08:20 a.m., se le permitirá el ingreso, pero no tendrá tiempo adicional, por ende, deberá terminar al igual que todos los participantes, a las 12:00. Quienes lleguen después de las 8:30 a.m., no podrán ingresar.

En este link podrán consultar su citación. Recuerde que el municipio de presentación de la prueba corresponde al que se indicó en el momento de la inscripción y no podrá ser modificado.

Otras recomendaciones son llevar el documento de identificación, usar el transporte público para llegar al lugar de la prueba, debido a que no se garantiza que los lugares de aplicación donde la presentarán cuenten con parqueadero y llevar lápiz de mina N.º 2, borrador y tajalápiz.

