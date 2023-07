Empresas Públicas de Medellín (EPM) cerró este jueves la ventana para recibir ofertas de los interesados en quedarse con las obras finales de Hidroituango.

Según informó la empresa, de la lista inicial de 12 firmas que habrían comprado los derechos de participación en la solicitud pública de ofertas, solamente tres terminaron ofertando por la conclusión de la central.

Se trata de la firma italiana Todini Costruzioni Generali S.P.A, la empresa china China Gezhouba Group Company Limited y el Consorcio C y S, integrado por las empresas Yellow River CO., LTD. y Schrader Camargo S.A.S.