Panamá es un país que invita a invertir gracias a su economía con crecimiento sostenido, ubicación, potencial en diferentes áreas como el turismo y fácil acceso a los mercados de Centroamérica, el caribe y la parte norte de Suramérica.

La depreciación del peso colombiano ha generado pérdidas en el poder adquisitivo de muchas personas; mientras que el dólar, a pesar de haber tenido una de las inflaciones más altas en su historia, se mantiene como una moneda crucial para la economía mundial.

Después de los estadounidenses, los colombianos son los que más invierten en el mercado panameño.

Gracias a los incentivos que ofrece el país a empresarios, pensionados o interesados en la residencia, el costo y la calidad de vida, la ley 41 que otorga incentivos fiscales a empresas y la ley de inversiones extranjeras de Panamá, es un destino atractivo.

Sí, y para hacerlo el país ofrece dos opciones: realizar únicamente la inversión o tramitar una visa de inversionista, la cual permite vivir y trabajar libremente en Panamá. Para esto, el monto mínimo de inversión es US $ 300.000 y puede ser con una vivienda totalmente terminada o con un contrato de promesa de compraventa.

“La persona puede solicitar un crédito hipotecario como extranjero o como residente; para esto es necesario abrir una cuenta si todavía no la tiene. La entidad bancaria pide un mínimo de US $ 500 para personas naturales y us $ 1.000 para personas jurídicas.