En materias de despidos, las empresas están obligadas a liquidar al empleado, pero no siempre son objeto de una indemnización laboral. Vea de qué se trata.

Si usted está en la búsqueda de empleo es probable que esté corto de dinero en estos días. Tal vez la liquidación que recibió de su empleador en su anterior trabajo se está acabando y necesita conseguir rápidamente cómo reemplazar sus ingresos.

(Le puede interesar: Reconocida empresa colombiana desmiente falsas ofertas a su nombre: no caiga en estafas)

Pero, alguna vez se ha preguntado si ¿usted fue despedido con justa causa o no y si en su caso debe recibir una indemnización laboral? En Colombia existe la indemnización laboral que, según el portal Gerencie.com, de debe pagar la indemnización por despido injustificado cuando el trabajador se le termina el contrato de trabajo sin justa causa y la liquidación de la indemnización debe hacerse conforme lo señala el artículo 64 del código sustantivo del trabajo.

El artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo dice:

“Terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa

En todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente.



En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada, por parte del empleador o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización en los términos que a continuación se señalan:

En los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato; o el del lapso determinado por la duración de la obra o la labor contratada, caso en el cual la indemnización no será inferior a quince (15) días.

(Vea también: A empleados de empresa en EE. UU. les subirán sueldo por hora: cuál es su nuevo salario)

En los contratos a término indefinido la indemnización se pagará así:

a) Para trabajadores que devenguen un salario inferior a diez (10) salarios mínimos mensuales legales:

1. Treinta (30) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor de un (1) año.

2. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo se le pagarán veinte (20) días adicionales de salario sobre los treinta (30) básicos del numeral 1, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción;

b) Para trabajadores que devenguen un salario igual o superior a diez (10), salarios mínimos legales mensuales.

1. Veinte (20) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor de un (1) año.

2. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo, se le pagarán quince (15) días adicionales de salario sobre los veinte (20) días básicos del numeral 1 anterior, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción.

Lee También

Casos en los que no se paga la indemnización laboral

Según el portal Alentti.com estos son algunos casos que no aplica una indemnización laboral:

A. No hay pago en los casos en que la relación terminó por mutuo acuerdo entre la empresa o el empleado o cuando se rompe la relación.

B. Si en el contrato de trabajo existe una cláusula o párrafo relacionado con la finalización del trabajo y se esto se cumple, la empresa no tendrá que pagar la indemnización laboral, excepto que esté estipulado lo contrario en el contrato.

C. En el caso que el empleado no pueda seguir trabajando por alguna razón y la relación debe terminar. Aquí la empresa no debe pagar la indemnización.

D. En el despido disciplinario, la empresa no debe pagar la indemnización laboral. Este despido se debe al incumplimiento de funciones y labores por parte del empleado. Por ejemplo, ausencia laboral, incumplimiento de horarios o ejecución inadecuada de labores.

La indemnización laboral es un derecho como empleado y ahora que usted conoce cuáles son las causas y cómo calcularlas puede revisar si debe acercarse a su empresa y reclamar un dinero. No está demás teniendo en cuenta la actual situación económica.

(Con información de Gerencie.com y Alentti.com)