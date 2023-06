Un par de retratos de Rembrandt que permanecieron en manos privadas durante 200 años se pondrán a la venta el 16 de julio en la casa de subastas Christie’s de Londres y podrían alcanzar hasta diez millones de dólares, según las estimaciones oficiales.

Los retratos del pintor holandés del siglo XVII estaban en manos de una familia británica hasta que un experto de la casa de subastas Christie’s los descubrió.

La subasta se hará en Reino Unido:

Christies is delighted to bring this pair of portraits by Rembrandt to auction this summer, almost 200 years after they were last seen in public.Painted with a deep sense of humanity, these are amongst the smallest and intimate portraits known by Rembrandt https://t.co/mhiZLYNxtu

