Con la llegada de los Cyberlunes, uno de los eventos más esperados y destacados para las compras en línea, la seguridad y el ahorro son cruciales para sacar el mayor provecho a esta fecha y comprar desde la comodidad de su casa.

Por eso, para disfrutar de esta temporada de descuentos, Mercado Libre, el líder en comercio electrónico en América Latina, presenta 6 consejos para comprar y ahorrar al máximo. Estas recomendaciones permitirán garantizar una experiencia segura, ágil y confiable, mientras disfrutan de las increíbles ofertas y descuentos disponibles en la jornada.

Claves para los Cyberlunes

#1. Bajar la ‘app’ : la aplicación de Mercado Libre es una de las más usadas en Colombia. Por eso, en Mercado Libre incentivan la compra a través de ella con descuentos y promociones exclusivas para todos los usuarios, más en fechas comerciales como Cyberlunes .

: la aplicación de Mercado Libre es una de las más usadas en Colombia. Por eso, para todos los usuarios, más en fechas comerciales como . #2. Verificar que está en la página correcta : Es importante escribir manualmente la dirección completa mercadolibre.com.co en la barra de direcciones del navegador para evitar enlaces falsos, enviados por correo o mensaje de texto, los cuales podrían dirigir a sitios web maliciosos. Una vez ingrese la dirección y entre en el marketplace, usted deberá visualizar un candado en la parte superior izquierda de la pantalla. Este candado indica que la plataforma es un sitio verificado y protege los datos e información bancaria. Si no se encuentra el candado, se recomienda abandonar la plataforma para evitar riesgos.

: Es importante escribir manualmente la dirección completa mercadolibre.com.co en la barra de direcciones del navegador para evitar enlaces falsos, Una vez ingrese la dirección y entre en el marketplace, usted deberá visualizar un candado en la parte superior izquierda de la pantalla. Este candado indica que la plataforma es un sitio verificado y protege los datos e información bancaria. Si no se encuentra el candado, se recomienda abandonar la plataforma para evitar riesgos. #3. Estar atento a la reputación del vendedor y la descripción del producto: Antes de realizar una compra, es fundamental informarse sobre los sistemas de seguridad implementados por la plataforma para garantizar una experiencia sin contratiempos. En el caso de Mercado Libre, la compañía realiza verificaciones periódicas de la reputación de sus vendedores, su historial de transacciones y la calidad de su servicio al cliente.

Esto se refleja en una calificación reputacional que proporciona información valiosa al usuario sobre la confiabilidad y la reputación del vendedor con la que se realizará la transacción. Tenga en cuenta que el color rojo equivale a la reputación más baja y el color verde equivale a la más alta.

#4. Realizar comparaciones entre diferentes publicaciones: Si usted lo que quiere es ahorrar, es importante tomarse el tiempo necesario para comparar precios, marcas y especificaciones de los productos, ya que esto puede marcar la diferencia y hacer que su dinero rinda al máximo.

Si se encuentra una especificación del producto que no coincide con la imagen o un precio que difiere significativamente de las expectativas después de realizar la comparación, la recomendación es no realizar la compra ya que es probable que la publicación o el producto no sea genuino.

Lo mismo aplica para publicaciones que mencionan marcas reconocidas, pero no son publicadas por las tiendas oficiales de estas marcas. Recuerde que en el caso de Mercado Libre, hay más de 900 tiendas oficiales y 30.000 Pymes, por lo que siempre es recomendable verificar quién es el vendedor que está ofertando el producto antes de realizar cualquier transacción.

#5. Leer las opiniones de otros compradores: Una forma efectiva de evaluar la reputación y calidad de un producto es leer los comentarios de otros compradores sobre la publicación. Esto proporciona una idea general de la experiencia de compra y uso del producto.

Si la mayoría de los comentarios son negativos, es recomendable buscar otro vendedor o un producto similar para realizar la transacción.

#6. Haga seguimiento a su pedido luego de efectuar la compra: Después de completar la compra, es importante hacer seguimiento del pedido utilizando las opciones proporcionadas por la plataforma. Esto le permitirá conocer el momento exacto cuando el paquete llegué a su puerta.

Por ejemplo, Mercado Libre, cuenta con tiempos de entrega entre 24 y 48 horas gracias a su robusta red logística propia con entregas rápidas y cobertura en todo el país.

#7. Realizar toda la transacción dentro de la misma plataforma: Es esencial que los usuarios realicen toda la comunicación con el vendedor y las transacciones de pago dentro de la plataforma de Mercado Libre. Evite realizar pagos directamente a vendedores fuera del sistema, ya que esto excluye nuestro seguro de compra protegida y puede exponerlo a riesgos de fraude.

Con el programa Compra Protegida y la pasarela de pagos de la plataforma digital, Mercado Pago, el pago que realiza el usuario queda resguardado hasta que se confirma que el producto cumple con las expectativas acordadas. Si no es lo que el comprador esperaba, puede regresar el producto y la compañía le regresa su dinero.