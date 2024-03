Por: Blu Radio

La junta directiva de Cotelco, reunida en Armenia, reveló varias preocupaciones generadas con la disminución en la ocupación de la hotelería nacional. Disminución que se refleja, según el Dane, en una caída del -3,2 % en los ingresos reales entre 2022 y 2023 para este gremio. En el Quindío, parte de la caída está relacionada con los alojamientos rurales y urbanos alquilados a través de aplicaciones.

“En una casa o en un apartamento, usted puede llegar con un niño, con una niña, hombre o mujer, y, ¿quién va a controlar ese problema con nuestros adolescentes? Además, en el caso de las piscinas: si alguien se llegara a ahogar o se llegara a accidentar todo eso va directamente a la administración. Y la administración tendría que tener unas pólizas muy grandes para el cubrimiento de turistas”, manifestó Beatriz Londoño Jaramillo, presidenta de la Junta directiva de Cotelco Quindío.

Por situaciones similares, Cotelco está sugiriendo a los mandatarios de ciudades turísticas, como Medellín, revisar su código de rentas y normas para meter en cintura estas plataformas como Airbnb y Booking.

“En términos de recaudo: sí. Obviamente que se asocie con una actividad económica”, indicó Jorge Andrés Duarte, presidente ejecutivo nacional de Cotelco.

El líder gremial agregó que anhela que en las regiones también se revise en las asambleas de copropietarios de condominios, el uso de inmuebles para turismo debido a los efectos negativos en la calidad de los destinos: “La persona propietaria de su establecimiento, podrá hacerlo sólo, siempre y cuando, la copropiedad le haya permitido. Esperemos evidentemente esa conversación también desde el territorio porque, entonces, lo que vamos a ver es es un crecimiento que no le está generando valor al territorio, que no le genera empleo, que no le genera recaudo. Y en donde nos vamos a ver sumidos en una problemática de poco crecimiento en términos de calidad”, señaló.

¿Predial dinámico?

Cotelco también plantea un predial dinámico para los inmuebles que se utilizan como alojamientos alquilados por plataformas y que los recursos obtenidos sirvan para promocionar los destinos.

“Nos estamos dando cuenta que hay una oferta que debería tener entonces un predial dinámico. En donde en ese predial esté pagando un predial comercial que responda a esa actividad económica. Que realmente le aporte al territorio lo que él está recibiendo también del territorio y lo que está generando por supuesto en el desarrollo de su actividad económica. Eso es muy importante para nosotros y ahí creemos que hay una oportunidad para los alcaldes, para que ellos empiecen a revisar por supuesto dentro de los estatutos tributarios cómo se pueden, además a través de estos mecanismos, financiar para poder luego invertirle al sector turismo”, sugirió.

Las iniciativas ya se estudian de manera conjunta con mandatarios locales y los respectivos ministerios encargados del tema.

