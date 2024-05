En las últimas horas, la compañía Procter & Gamble Chile Limitada emitió una alerta de seguridad relacionada con un problema grave en algunas de las cápsulas de su detergente Tide Pods.

De acuerdo con el anuncio compartido a través del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC en Chile), el efecto crítico del detergente radica en que el sistema de cierre (la cremallera) de los productos vendidos ese país entre 2023 y 2024 presenta unos defectos, según recogió America Retail & Malls.

La preocupación de la compañía es que esto permite que el acceso al contenido del producto es de mayor facilidad, principalmente para los niños, por lo que puede ser tóxico para su salud.

Acá, una imagen del cierre que está presentando las fallas:

Thank you to the stupid people who ate Tide pods, causing P&G to put this ridiculous, impossible to open, child guard zipper lock on the packaging #ThisIsWhyWeCantHaveNiceThings #JustWantToDoLaundry #WhereAreMyScissors pic.twitter.com/GoJS4MnFJT

— Jeannie Dietschy (@JeannieDietschy) December 6, 2020