El exlateral Zé Carlos, subcampeón con Brasil en el Mundial de Francia 1998, murió este viernes a los 56 años, informó el club de fútbol São Paulo, donde el defensor actuó durante dos temporadas.

El equipo decretó luto oficial por el deceso del otrora marcador de punta derecho, cuya muerte, según medios locales, habría sido causada por un paro cardiorrespiratorio.

O São Paulo Futebol Clube manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Zé Carlos, aos 56 anos, e decreta luto oficial. Ele foi lateral-direito do Tricolor no título paulista de 1998, ano em que também defendeu o Brasil na Copa do Mundo.

Nota de pesar: https://t.co/QA0zJCutPx pic.twitter.com/iMtx5jeGNU

— São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 25, 2024