Para nadie es un secreto que la rivalidad entre hinchadas diferentes provoca casi siempre que las autoridades decidan separarlas dentro de los estadios, ya que el festejo de un gol puede terminar en problemas.

Aunque es una imagen que se repite en los diferentes escenarios deportivos del mundo, lo ocurrido este sábado en el estadio King Power de Leicester, durante un partido de la Premier League, llamó la atención de diferentes internautas.

Y es que el protagonista en esta ocasión fue un pequeño aficionado del Leicester, quien al ver que su equipo iba ganando decidió festejarles el triunfo parcial a los seguidores del Stoke City que estaban cercanos a él.

La llamativa escena se produjo después del primer tanto del compromiso, el cual anotó Iheanacho al minuto 24, pues el niño se giró hacia los hinchas visitantes y les hizo señas con sus manos de que su equipo iba ganando 1-0 (finalmente ganaron 2-0).

Acá, el video:

This young Leicester supporter taunting the 2-0 scoreline to angry Stoke fans yesterday. Well done kiddo! 😂👏 #lcfc #scfc pic.twitter.com/m4czgrX5d9

— Casual Chaps 🇬🇧 (@CasualChaps) October 8, 2023