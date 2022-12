Su nombre real es Miguel Ángel Fernández y es uno de los comunicadores más reconocidos de Argentina por su larga trayectoria al frente de las transmisiones de televisión.

Desde días antes a la final del Mundial, él había expresado que esta era su última vez acompañando a la selección ‘albiceleste’ en este tipo de competencias y en la transmisión del festejo para la TV Pública, de Argentina, dijo adiós.

“Yo quiero agradecerle a la gente que pensó que yo podía estar acá”, comenzó diciendo Tití, de 71 años, con la mirada clavada en el césped. “Yo no me quería ir por la ventana. Alguien me quiso sacar por la ventana y yo me quería ir laburando. A las autoridades del canal, que pensaron que yo les podía dar una mano, me hicieron muy feliz”.

(Vea también: Periodistas argentinos rompieron en llanto con título en Qatar 2022: “Gracias, Messi”)

En su adiós, él también recordó a su hija, Soledad, quien falleció en Brasil 2014. “El fútbol me dio todo. Me sacó una sola cosa, que yo quería mucho… Pero el fútbol me dio mucho. Mucho. Soy un tipo feliz. Me salen las lágrimas. Soy un tipo feliz, muy feliz. ¡Gracias Messi! ¡Gracias fútbol! ¡Gracias a la Copa del Mundo! Me voy… nada… tengo… ¡Chau, gracias!”, dijo.

Este es el conmovedor video con el que el experimentado comunicador le dice adiós a lo que fue su vida profesional durante más de 40 años.

Lee También

Hija de ‘Titi’ Fernández murió en el Mundial Brasil 2014

Hace ocho años y medio, cuando Argentina perdió la final del Mundial contra Alemania, ‘Titi’ Fernández perdió a su hija. La joven murió en un accidente de tránsito mientras que acompañaba a la ‘albiceleste’ en este torneo por las tierras brasileñas.

‘Titi’ Fernández se ha encargado de recordar a su hija en todos los momentos importantes de su vida y antes de anunciar su retiro en televisión, él publicó un video nombrándola.