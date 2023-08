La Selección de Inglaterra sufrió más de la cuenta pero derrotó a Nigeria por penales tras empatar 0-0 en los 120 minutos entre el tiempo regular y la prórroga. En el encuentro ante las africanas, las inglesas jugaron desde el minuto 87 con 10 mujeres debido a la expulsión de Lauren James tras pisar a Michelle Alozie que se encontraba en el suelo.

Fue la intervención del VAR que decretó la expulsión de la habilidosa jugadora inglesa que milita en el Chelsea y que seguro extrañarán en el duelo frente a Colombia, esto por los cuartos de final del Mundial Femenino, partido que se disputará el próximo sábado 12 de Agosto a las 5:30 a.m.

Tras obtener la clasificación la entrenadora de Inglaterra Sarina Wiegman se refirió a la expulsión de James: “Ella no tiene experiencia en este escenario y en una fracción de segundo perdió sus emociones. No es algo que haya hecho a propósito. Se disculpó y se sintió muy mal”. También se refirió a la altura de juego en la que se realizó la acción: “Ella nunca querría lastimar a alguien, es la persona más dulce que conozco. Eran los minutos finales, por lo que las jugadoras se cansan un poco”.

this game is one of passion, insurmountable emotions, and moments.

we are playing on the world’s stage.

La jugadora afectada reaccionó en sus redes sociales tras lo sucedido en el encuentro, en un posteo reciente mencionó: “solo respeto para Lauren James”. Michelle Alozie además tiene una historia de vida interesante, es licenciada en biología molecular, celular y del desarrollo, se graduó en la universidad de Houston en donde vive u juega para el equipo de esa ciudad, el Houston Dash, mientras no juega al fútbol trabaja como investigadora contra el cáncer, en un centro médico de la ciudad.

All my love and respect to you. I am sorry for what happened.

Also, for our England fans and my team-mates, playing with and for you is my greatest honour and I promise to learn from my experience. https://t.co/Vi4hBIewiS

— Lauren James (@laurenjamess22) August 8, 2023