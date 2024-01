Este lunes 22 de enero, sobre las 8:20 p. m., Independiente Santa Fe visitará a Deportivo Pasto en el marco de la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2024.

El juego se llevará a cabo en el Departamental Libertad. Hay mucha expectativa por este juego porque tanto volcánicos como cardenales se reforzaron muy bien para la temporada que ya comenzó.

Por el lado del cuadro local, será el estreno de Jersson González, ex técnico de Llaneros que volverá a dirigir en primera división luego de sus partidos al frente del América de Cali. Los el Galeras sumaron nombres importantes como Nicolás Gil, Cristian Arrieta, Álvaro Meléndez y Andrés Amaya, entre otros.

Por los lados del cuadro ‘Cardenal‘, Pablo Peirano convocó a 18 jugadores que ya se encuentran en la ciudad de Pasto. Contará con ocho de los 12 fichajes que anunció para la temporada.

El León no podrá contar con sus tres extranjeros, pues no llegaron los documentos (transfer) para habilitarlos. Además de Facundo Agüero, Agustín Rodríguez y Marcelo Ortiz, el lateral Santiago Cuero no estará por lesión.

Los convocados de Santa Fe contra Pasto

Arqueros: Andrés Mosquera Marmolejo y Juan Daniel Espitia.

Defensas: Elvis Perlaza, Iván Scarpeta, Julián Millán, Dairon Mosquera, David Ramírez, Jhon Meléndez.

Volantes: Daniel Torres, Juan Zuluaga, Frank Castañeda, Daniel Moreno, Jersson González, Yilmar Velásquez, Juan Camilo Aristizábal.

Delanteros: José Correa y Hugo Rodallega.

Estos son los 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 por el DT Pablo Peirano 🦁 para la Fecha 1 de la Liga BetPlay 2024-I.#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/5DTMO32sny — Independiente Santa Fe (@SantaFe) January 22, 2024

