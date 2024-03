El exinternacional neerlandés Quincy Promes, condenado el pasado mes por tráfico de cocaína, quedó detenido en Dubái a solicitud de Países Bajos, que pedirá su extradición, anunciaron este miércoles los fiscales neerlandeses. El drama lo vivió el futbolista colombiano Jhon Viáfara, recluido en Estados Unidos al estar señalado de pertenecer a una red de narcotráfico.

(Le puede interesar: Futbolista egipcio se desplomó en pleno partido, sufrió un infarto y ahora lucha por su vida)

El futbolista de 32 años estaba desde principios de marzo, según varios medios, en arresto domiciliario en un hotel de lujo de Dubái. Había sido detenido hace casi dos semanas en esa ciudad por una “infracción local”.

Promes quedó ahora bajo arresto por una petición de las autoridades de Países Bajos dirigida a las fuerzas del orden del resto de países.

🚨🚨| BREAKING: Quincy Promes ARRESTED in Dubai following a request from The Netherlands, where he faces a 6-year prison sentence pic.twitter.com/5EkJtbrwgf

— ALL_FOOTBALL (@YALLAASIA120421) March 13, 2024