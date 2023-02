Aunque el triunfo 1-0 sobre el Pereira dejó cosas importantes respecto a la mejoría del equipo, el técnico Paulo Autuori es claro en que él no se deja llevar por los resultados y desea llegar a un punto de estabilidad.

Autuori ha dicho que no quiere ganar hoy para tener dudas mañana y que las campañas victoriosas en las que ha participado lo han dejado dormir tranquilo, porque al otro día tiene más certezas que dudas y eso es lo que busca construir en Nacional.

Muchos hinchas, en redes sociales, criticaron la actitud pasiva del técnico en la derrota frente a Jaguares (2-1), pero no pensaron que, quizás, a él no le gustaba lo que estaba viendo y por eso ni celebró el gol de Nacional en ese estadio.

Contrario a ese día, durante el encuentro con Pereira estuvo dando órdenes en la línea la mayor parte del compromiso, vociferando y alentando a sus futbolistas.

“Ganamos bien, felicito a los jugadores porque hicieron un partido correcto desde lo táctico y lo estratégico. Prácticamente no le permitimos oportunidades al Pereira, me voy muy satisfecho con el nivel competitivo que hemos mostrado. Queremos progresar cada día, en cada partido y sesión de entrenamiento, porque en el fútbol actual es fundamental ser competitivos, no alcanza con tener buenos jugadores”, indicó el entrenador brasileño tras la victoria en el duelo de ida de la Superliga.

“Hemos hablado de que voy a trabajar con dos sistemas de juego, incluso con un tercero. Lo que queremos hacer son pocos ajustes en esos esquemas que tienen que ver con el rival. Esto es un proceso y lo importante es la confianza que tengo en todos los jugadores del plantel, esto es un primer paso hacia lo que pretendemos”.

El próximo partido del verde será este domingo (8:10 p. m.) ante el Cali del técnico Jorge Luis Pinto. Otro examen duro de cara a solidificar el conjunto antioqueño antes de la fase de grupos de la Copa Libertadores, a la que espera llegar sin altibajos.