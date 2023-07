Después del subcampeonato del primer semestre del año, en Atlético Nacional los fuertes vientos aún no se calman, teniendo en cuenta que no han llegado refuerzos de categoría y hasta ahora definieron el técnico en propiedad.

A esto, se suma el problema de las directivas con algunos referentes del equipo, como Jarlan Barrera y Yerson Candelo, quienes están en la puerta de salida, pero aún no han definido su destino.

Y es que, después de perder la final contra Millonarios, comenzó a tomar fuerza la versión del ‘camerino roto’ que habría desencadenado en la salida de Paulo Autuori. Allí, Barrera y Candelo eran protagonistas.

Atlético Nacional hoy: razones por las que saldrían Barrera y Candelo

Ahora bien, con la Liga BetPlay II en marcha, se conoció la razón por la que el conjunto verdolaga estaría trabajando en vender a Candelo y Barrera.

Según el periodista de Directv Mauricio González Arteaga, los volantes serían una mala influencia para los jóvenes, debido a su mal comportamiento y, por ende, estarían perjudicando a la plantilla.

“Me he enterado en las últimas horas que el tema de Jarlan Barrera, Yerson Candelo y Danovis Banguero en Atlético Nacional es un asunto de influencia negativa en el plantel, particularmente con los jóvenes. Se cansaron de ellos en el verde”, informó el periodista.

No obstante, el comunicador, horas después, resaltó que la posible salida de Danovis Banguero no es por disciplina, sino por otros factores que no especificó.