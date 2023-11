En medio de la fecha Fifa, uno de los torneos que se está disputando en Europa es el clasificatorio para la Eurocopa sub-21, una competencia que reúne a todas las selecciones del continente para ver cuál llega al campeonato principal.

Uno de los partidos de la jornada fue entre Polonia e Israel, el cual se jugó este viernes con victoria para los polacos por 2-1. Sin embargo, más allá del resultado en sí, lo más curioso y llamativo ocurrió al primer minuto de juego.

Como es común en el fútbol cuando hay una guerra, un terremoto o alguna otra situación que involucra el fallecimiento de muchas personas, antes de dar inicio al juego se da un minuto de silencio para recordar y respetar la vida de quienes se fueron, pero esta vez, como tiene un tema político y religioso tan marcado, Uefa simplemente prohibió la situación y ordenó que rodara el balón.

Sin embargo, en un acto de caballerosidad y respeto, el árbitro pitó, pero tanto los jugadores de Polonia como Israel desacataron la orden de Uefa y decidieron no comenzar las acciones, quedándose totalmente quietos y emulando el minuto de silencio que se debió presentar. Luego de 60 segundos, ahí sí comenzaron las acciones de juego.

La selección sub-21 de Israel jugó hoy viernes contra Polonia. La UEFA no autorizó realizar un minuto de silencio por las víctimas y secuestrados por Hamás el 7/10. Los jugadores de ambos equipos demostraron que tienen mayor dignidad: no jugaron el primer minuto del partido. pic.twitter.com/1uG0fPRtNp — Daniela Roitstein (@droitstein) November 17, 2023

Cabe recordar que este minuto de silencio era, principalmente, por las personas que perdieron la vida el pasado 7 de octubre cuando Hamás hizo su primer ataque, principalmente, en la fiesta de música electrónica en la que había jóvenes de todas las nacionalidades.

Lo cierto es que la entidad de fútbol europea no dio una explicación sobre por qué no permitió el minuto de silencio, pero afortunadamente todo el compromiso transcurrió con normalidad luego de que los jugadores no disputaran esos primeros 60 segundos del partido.

