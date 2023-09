El momento por el que pasa Luis Díaz con Liverpool es sublime, el mejor desde su llegada: titular indiscutido, protagonista en una racha de seis partidos consecutivos con victoria y colíder de la Premier League con 16 puntos, los mismos que Machester City. Racha que espera alargar este miércoles cuando los ‘Red Devils’ enfrenten en casa al Leicester City por la Carabao Cup, en los 16avos de final (1:45 p. m., Star+).

Our Last 5 Results Vs Leicester 👇

That 2021 result 😭 pic.twitter.com/L4l4DRbJdL

