El argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, entrenador del Inter Miami, dejó en el aire la participación de Lionel Messi este sábado en el partido contra los New York Red Bulls.

Este juego podría marcar el debut del astro argentino en la MLS, pero Martino consideró que “a veces hay que convencerlo [a Messi] para que pare“, ante el alto número de partidos consecutivos que jugó en las últimas semanas en la Leagues Cup y en la Copa US Open.

Esta fue la clasificación del Inter Miami en la Open Cup:

