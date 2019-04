El club que más colombianos tiene en sus filas es Flamengo, con 3; mientras que con 2 aparecen Palmeiras, Santos y Alagoano. Entre tanto, equipos como Fluminense, Inter, Vasco, Cruzeiro, Mineiro, Paranaense y Fortaleza, tienen de a un jugador.

De los 20 conjuntos participantes, 9 elencos no cuentan con ‘cafeteros’, ellos son: Sao Paulo, Corinthians, Botafogo, Gremio, Chapecoense, Ceará, Bahía, Goias y Avaí.

Colombianos inscritos:

– Flamengo (3): Gustavo Cuéllar, Fernando Uribe y Orlando Berrío

– Palmeiras (2): Miguel A. Borja e Iván Angulo

– Santos: (2): Andrés Felipe Aguilar y Jonathan Copete

– Alagoano (2): Pablo Armero y Andrés ‘Manga’ Escobar

– Fluminense (1): Yony González

– Vasco da Gama (1): Oswaldo Henríquez

– Cruzeiro (1): Luis Manuel Orejuela

– Atl. Mineiro (1): Yimmi Chará

– Internacional (1): Santiago Tréllez

– A. Paranaense (1): Ánderson Plata

– Fortaleza (1): Juan Sebastián Quintero

La primera fecha se llevará a cabo este fin de semana con 5 partidos el sábado y 5 el domingo. Acá, la programación, con hora colombiana:

Sábado 27 de abril

2:00 p.m. – Sao Paulo vs. Botafogo

5:00 p.m. – Atl. Mineiro vs. Avaí

5:00 p.m. – Chapecoense vs. Internacional

7:00 p.m. – Flamengo vs. Cruzeiro

Domingo 27 de abril

9:00 a.m. – Gremio vs. Santos

2:00 p.m. – Ceará vs. Alagoano

2:00 p.m. – Bahía vs. Corinthians

2:00 p.m. – A. Paranaense vs. Vasco

5:00 p.m. – Palmeiras vs. Fortaleza

5:00 p.m. – Fluminense vs. Goias