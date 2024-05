Este jueves 16 de mayo se disputó la etapa 12 de la primera gran vuelta del año, la cual tuvo un recorrido de 193 kilómetros entre las localidades de Martinsicuro y Fano.

El francés Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) fue el vencedor de la jornada, luego de lanzar un ataque a más de 10 kilómetros de meta. El ecuatoriano Jhonatan Narváez (Ineos Grenadiers) y el belga Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) fueron segundo y tercero, respectivamente.

🔻 The final KM of an incredible stage today, where for the first time in over 300 days, @alafpolak1 finally found success

⏮ The @Continentaltire Ultimo Kilometro ⤵️#GirodItalia#LastKm | #Continental #ContinentalItalia #SafetySponsorOfTheRoad pic.twitter.com/yAvszOiMRY

— Giro d'Italia (@giroditalia) May 16, 2024