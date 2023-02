Muchos han sido los pronunciamientos que se han dado en contra del hincha que agredió a Daniel Cataño en la noche de ayer. Jugadores, exjugadores, periodistas y aficionados del fútbol han mostrado su descontento por los hechos que hicieron que se postergara el partido entre Deportes Tolima y Millonarios.

Así mismo, varios clubes del rentado local rechazaron este acto de violencia que empañó la cuarta jornada de la Liga BetPlay Dimayor. Varios de los ex compañeros del actual volante embajador también se pusieron a su favor, pues es una situación que le puede pasar a cualquier jugador profesional.

Julián Quiñones, actual capitán del cuadro ‘Pijao’, fue el primero que se pronunció y mostró su apoyo total a quien fue su compañero por varias temporadas. Otro de los que salió a respaldarlo fue Juan Fernando Caicedo que hoy fue invitado a un programa radial.

En el Vbar de Caracol Radio, el atacante del equipo de la ciudad de Ibagué le dejó un mensaje a los aficionados y de paso respaldó al creativo antioqueño.

“El mensaje a todos los hinchas del fútbol es que tenemos que entender que esto es un juego, y en una final se gana, se pierde y se empata. Yo no conozco el primer jugador que se venda, que no quiera hacer un gol, no creo que haya un jugador que diga que no quiere hacer un gol. Si esto va por lo que pasó en la final con Nacional, ya nadie va querer jugar una final, nadie va querer patear un penal en una final sabiendo que te pueden agredir en la calle con tu familia” declaró el delantero.